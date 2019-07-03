"Не наступила эрекция, перевозбудился": обнародованы жуткие детали убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко

Тарасов хорошо изучил маршрут Дарьи Лукьяненко / facebook/Vyacheslav.Abroskin

22-летний Николай Тарасов, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши из Ивановки Одесской области, уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву.

Отметим, ранее подозреваемый показал совершение преступления. До 17 августа Николай Тарасов будет находиться в СИЗО согласно решению суда.

Так вот, согласно данным, размещенным в Реестре судебных решений, стало известно, что Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности еще в апреле слал задумываться об изнасиловании.

В реестре сказано, что преступление 22-летний Тарасов хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.

Позже в поле зрения Тарасова попала именно 11-летняя Дарья Лукьяненко, с которой он был знаком. По информации, семья подозреваемого в убийстве торговала на рынке рядом с родителями Дарьи.

Читайте такжеУбийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: детектор лжи бросил тень на мать убийцыКроме того, сообщается, что девочка стала жертвой насильника и убийцы, поскольку часто ходила мимо дома Тарасова, и он хорошо изучил ее маршрут.

Но из-за "эмоционального перевозбуждения" у преступника не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка, передает РБК-Украина.

Напомним, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания.

19 июня нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству.

21 июня 11-летнюю жертву Тарасова похоронили в Ивановке Одесской области.