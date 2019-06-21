Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый показал совершение преступления

Тарасова привезли для следственного эксперимента / Фото: скриншот из видео

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в поселке Ивановка Одесской области показал полицейским, как убивал девочку.

Видео эксперимента опубликовано на YouTube-канале Поліція Одещини.

Николай Тарасов воспроизвел события трагического дня во дворе своего дома 20 июня.

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", - сказал он.

Тарасов показал, как заматывал ноги Даши скотчем и тянул по двору к выгребной яме, в которую выбросил бездыханное тело ребенка.

Подозреваемый заявил, что убийство произошло через 15-20 минут после того, как он схватил девочку.

Во время эксперимента Тарасова сопровождал усиленный наряд полиции, на голову ему надели каску.

Напомним, суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток без права внесения залога Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.

Как ранее сообщалось, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. 19 июня тело девочки нашли в выгребной яме дома по соседству. Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать девочку, а потом задушил.

Ранее была установлена причина смерти Даши Лукьяненко.

21 июня 11-летнюю жертву Тарасова похоронили в Ивановке Одесской области.