Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд избрал меру пресечения для подозреваемого

Тарасов будет находится в изоляторе до 17 августа 2019 года. / Фото: pushkinska.net

В Одессе 21 июня суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток без права внесения залога Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области судом взят под стражу без права на залог подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней девочки в Ивановском районе", - сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как сообщает ТСН, 22-летний Тарасов в суде выглядел растерянно. На вопрос судьи о причастности к совершению жестокого убийства ответил отрицательно.

"Не знаю", - ответил Тарасов на реплику судьи о мотивах поступка.

Николаю Тарасову предъявили обвинение сразу по четырем статьям - похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство и надругательство над телом. Ему грозит пожизненное заключение. Прокурор на суде акцентировал, что подозреваемый опасен для общества.

Напомним, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. 19 июня тело девочки нашли в выгребной яме дома по соседству. Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать девочку, а потом задушил.

Ранее была установлена причина смерти Даши Лукьяненко.

21 июня 11-летнюю жертву Тарасова похоронили в Ивановке Одесской области.