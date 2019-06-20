Раздел, попытался изнасиловать и убил: появились жуткие подробности смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко

Убийство Дарьи Лукьяненко произошло на сексуальной почве / Facebook/Vyacheslav.Abroskin

Правоохранители заявили, что убийство пропавшей несколько дней назад 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве.

Об этом во время брифинга рассказал начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

"По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы", - сообщил Князев.

Убийцей Даши называют 22-летнего жителя села Ивановка Ивана Тарасова, у которого на придомовой территории и нашли тело школьницы без одежды.

Глава полиции Одесской области Олег Бех рассказал, что виновный сознался в убийстве и детально рассказал, как расправился с Дашей, передает Одесса медиа.

"Следствие установило, что подозреваемый в тот день увидел Дашу на рынке, пошел к себе домой, дождался, когда она будет идти мимо, затащил ее сначала к себе во двор, а потом в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала оказывать сопротивление стал душить ее. Потом он также нанес ей повреждения либо ножом, либо шилом, связал скотчем ноги и привязал к ним камни, чтобы тело не могло всплыть не поверхность, на голову ребенку он надел кулек и тоже замотал его скотчем, чтобы она не могла дышать, и скинул в выгребную яму", - сообщил глава областной полиции.

20 июня утром Тарасов прибыл в Одессу, где ему будет объявлено о подозрении, и прокуратура будет требовать содержания под стражей без возможности внесения залога.

Убийце "светит" пожизненное заключение, ему инкриминируют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытка изнасилования малолетней, убийство малолетней, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом.

Ранее Главред собрал все, что известно об убийстве 11-летней девочки.