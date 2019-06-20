Раздел, попытался изнасиловать и убил: появились жуткие подробности смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко

20 июня 2019, 16:06

Убийце "светит" пожизненное заключение за особо жестокое убийство.

Дарья Лукьяненко
Убийство Дарьи Лукьяненко произошло на сексуальной почве /   Facebook/Vyacheslav.Abroskin

Правоохранители заявили, что убийство пропавшей несколько дней назад 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве.

Об этом во время брифинга рассказал начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

"По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы", - сообщил Князев.

Убийцей Даши называют 22-летнего жителя села Ивановка Ивана Тарасова, у которого на придомовой территории и нашли тело школьницы без одежды.

Глава полиции Одесской области Олег Бех рассказал, что виновный сознался в убийстве и детально рассказал, как расправился с Дашей, передает Одесса медиа

"Следствие установило, что подозреваемый в тот день увидел Дашу на рынке, пошел к себе домой, дождался, когда она будет идти мимо, затащил ее сначала к себе во двор, а потом в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала оказывать сопротивление стал душить ее. Потом он также нанес ей повреждения либо ножом, либо шилом, связал скотчем ноги и привязал к ним камни, чтобы тело не могло всплыть не поверхность, на голову ребенку он надел кулек и тоже замотал его скотчем, чтобы она не могла дышать, и скинул в выгребную яму", - сообщил глава областной полиции.

20 июня утром Тарасов прибыл в Одессу, где ему будет объявлено о подозрении, и прокуратура будет требовать содержания под стражей без возможности внесения залога.

Убийце "светит" пожизненное заключение, ему инкриминируют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытка изнасилования малолетней, убийство малолетней, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом.

Ранее Главред собрал все, что известно об убийстве 11-летней девочки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство Одесская область Дарья Лукьяненко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:53
Нашли подозреваемого в авиакатастрофе аргентинского футболиста
16:34
К Алибасову выслали два отряда полиции: что случилось
16:31
Продолжают страдать за Крым: ЕС продлил санкции против России
16:12
Стало известно, каким будет решение КСУ по указу о роспуске Рады
16:06
Раздел, попытался изнасиловать и убил: появились жуткие подробности смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Видео
15:44
Путин лестно высказался о Зеленском Видео
15:43
Летнее солнцестояние 2019: как привлечь любовь, ритуалы на замужество и удачу
15:37
Чернобыль 2019: назвали источники сценария сериала
15:13
Чат с экономистом Александром Пасхавером
14:36
Мстители Финал: режиссерская версия версия выйдет в кино
14:30
Собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос
14:30
Остановили посреди улицы и забрали паспорт: в Киеве снова "охотятся" на призывников Видео
14:00
Горячая телеведущая в бикини показала, чего ей хочется
13:22
В Киеве будет свирепствовать жара — синоптик Видео
13:20
Долгая ночь: дата выхода, съемки и актеры приквела Игры престолов
13:19
За "Слугу народа" собираются голосовать более трети украинцев - опрос
13:16
Дарья Лукьяненко мертва: все, что известно об убийстве 11-летней девочки Видео
13:01
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
12:57
Депутат Киевсовета Негрич предложил сделать школьные спортплощадки безопасными
12:25
Комаров умер: копы расследуют умышленное убийство, названы главные рабочие версии Видео
12:13
Дженнифер Энистон случайно оголила грудь на публике
12:00
Блюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты Фото Видео
11:59
Яценюк призвал созвать заседание Совбеза ООН по делу MH17
11:40
"Депрессия и игра с оружием": СМИ узнали новые детали гибели Тымчука Видео
11:36
Алибасов лишил наследства всех: кому перейдет имущество
11:29
Топ-3 самых богатых нардепа, которые заработали состояние за 4 года у власти
11:10
У Зеленского озвучили новое название Администрации президента: показан проект органа в Украинском доме Видео
10:49
В Одессе нашли тело еще одного пропавшего ребенка
10:46
Чернобыль 2 сезон: когда выйдет продолжение
10:12
"Не вышел из комы": жестоко избитый черкасский журналист скончался Видео
10:10
В Сети показали фото предполагаемого убийцы 11-летней Даши Лукьяненко Видео
10:03
Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
09:51
Курс валют на 20 июня: гривна немного "подвинула" доллар и евро
09:26
Источник: Дарио Срна вернется в Шахтер
09:11
Каменских и Потап выступили на корпоративе экс-регионала
09:11
Санкции против России могут превратиться в насмешку над обещаниями Запада мнение
09:06
Василий Кобин возглавил Минай
08:51
Главные новости 20 июня: важный факт с места гибели Тымчука и гомофобское нападение в Киеве Видео
08:37
Кубок Америки. Аргентина потеряла очки с Парагваем Видео
08:36
Почему Зеленский начинает походить на Порошенко с бодуна и чем это грозит Украине мнение
08:17
"Грозы, град, шквалы": часть Украины "поштормит" — синоптики Видео
07:50
Гибель Тымчука: в полиции раскрыли важный факт с места трагедии Видео
07:25
"Откровенно гомофобское нападение": атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда
07:22
DJ NANA в в гримерке засветила сексуальное белье
07:07
Астрологический прогноз: как будут проходить и чем закончатся переговоры Зеленского и Путина
07:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
06:52
В чем настоящая цель существования партии Вакарчука мнение
06:38
Аварийная посадка самолета Киркорова: в сети появилось видео Видео
06:20
Густое и с целыми ягодами: как варить вкуснейшее варенье из клубники Фото Видео
05:49
Королевский кортеж сбил человека в Великобритании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять