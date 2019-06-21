В закрытом гробу: в Ивановке прощаются с убитой Дарьей Лукьяненко

С Дарьей Лукьяненко пришли проститься около полутысячи односельчан / Фото: Страна

21 июля в пгт Ивановка Одесской области проходят похороны убитой 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.

Тело школьницы нашли 19 июня после недели поисков на приусадебном участке дома семьи Тарасовых в выгребной яме. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом. Потом раздел, но якобы ничего не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил ее в выгребную яму.

Церемония прощания Дашей проходит на центральной площади поселка, проститься пришло едва ли не все село, правоохранители и неравнодушные к утрате.

В центре пгт собрались сотни людей, чтобы проститься с Дашей / Фото: Страна

Девочку хоронят в небольшом закрытом белом гробу. Эксперты отметили, что тело девочки стало разлагаться, поэтому над гробом – рой мух.

К гробу по очереди стали подходить и возлагать цветы и венки односельчане, ученики школы, в которой училась Даша. Ни женщины, ни мужчины не прятали свои слезы.

С девочкой прощается все село / Фото: Страна

Не отходят от гроба родители Даши, ее бабушка и брат, который ненамного старше нее – ему 12 лет.

У гробы девочки стоят ее родные / Фото: Страна

К слову, семья убийцы не решилась прийти проститься с девочкой – односельчане настоятельно советуют Тарасовым выехать из села. Жители убеждены, что они причастны к убийству Даши: мол, не мог Николай в одиночку справиться с таким количеством крови.

После отпевания гроб повезли на кладбище, за ним пошли больше полутысячи человек.

Путь траурной процессии лежит через дом Тарасовых - там все остановились и поставили гроб Даши.Односельчане грозятся поджечь дом убийцы, если его семья не уберется подобру-поздорову.

Похоронная процессия остановилась у дома убийцы / Фото: Страна

13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. 19 июня тело девочки нашли в выгребной яме дома по соседству. Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать девочку, а потом задушил.

Ранее была установлена причина причина смерти Даши Лукьяненко.