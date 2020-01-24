"Смертоносная депрессия": в России убиты двое детей

В России убили двух детей, в совершении преступления подозревают их мать / Pixaby

В четверг утром, 23 января, в российском городе Кудымкар (Пермский край) убиты двое несовершеннолетних.

В убийстве детей подозревают их мать, после преступления она пыталась свести счеты с жизнью и попала в реанимацию, пишет АиФ-Пермь, ссылаясь на данные прокуратуры.

По словам жителей Кудымкара, у возможной злоумышленницы после родов была депрессия.

"По предварительной информации,… женщина, имеющая четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них смертельные травмы…", - отмечается в сообщении.

Ранее в РФ следователи пришли к выводу, что 10 сентября 2019 года уже судимый житель села Новологиново Большереченского района Омской области 30-летний Владимир Нетеса случайно убил своего 7-летнего пасынка.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник ударил мальчика ремнем за то, что тот не держал ровно спину, делая уроки, схватил руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и начал трясти, чтобы успокоить, а после этого ребенок умер от удушья.