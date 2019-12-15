"Не держал ровно спину": в России мужчина поиздевался над пасынком и случайно убил

В РФ мужчина ударил мальчика ремнем, а потом случайно убил, выяснили следователи / obozrevatel.com

В России следователи пришли к выводу, что ранее судимый житель села Новологиново Большереченского района Омской области 30-летний Владимир Нетеса случайно убил своего 7-летнего пасынка.

Мужчина ударил мальчика ремнем за то, что тот, делая уроки, не держал ровно спину, схватил руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и начал трясти, чтобы успокоить, после этого ребенок умер от удушья, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что преступление совершено 10 сентября около 22:00. После убийства злоумышленник неделю скрывался в лесу, пока его не задержали полицейские.

Начато производство по ч. 1 ст. 109 российского уголовного кодекса - причинение смерти по неосторожности. Нетесе сначала избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он признал свою вину. Теперь дело злоумышленника суд рассмотрит по существу.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в Республике Татарстан РФ - в городе Менделеевск - на ул. Юбилейной в одной из квартир произошла бойня: были убиты мальчик, юноша и женщина. Подозреваемого в убийстве трех человек быстро задержали.