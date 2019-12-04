Бойня в России: зверски зарезаны женщина, юноша и мальчик

В Татарстане зарезаны женщина, юноша и мальчик / УНИАН

В ночь на вторник, 3 декабря, в российском городе Менделеевск (Республика Татарстан) в одной из квартир на ул. Юбилейной произошла бойня - зверски зарезаны женщина, юноша и мальчик.

Вероятный убийца - бывший муж убитой женщины 41-летний Айнур Харисов, задержан и признался, что пошел на преступление из-за ревности, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.

По данным ведомства, во время совершения убийства злоумышленник был пьян.

"…Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну. В этот момент на шум борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова, которому злоумышленник велел закрыться в своей комнате", - говорится в сообщении.

Мальчик через окно выбрался из жилья и рассказал об инциденте полицейским. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили мертвыми женщину и юношу, а мальчик умер по дороге в больницу. После резни в квартире Харисов сбежал, однако вскоре его задержали.

Начато дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 уголовного кодекса России - убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего.

Ранее сообщалось, что в России доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою возлюбленную - аспирантку Анастасию Ещенко, и расчленил ее тело. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.