  1. Главная
  3. Мир

Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку

4 февраля 2020, 01:05

Убийство в Санкт-Петербурге совершил уроженец Молдовы, который ранее зарезал свою жену.

Боевик ДНР
Боевик "ДНР" убил свою возлюбленную / Reuters

Кремлевский наемник родом из Молдовы, который длительное время служил в рядах террористической "ДНР" на Донбассе, жестоко расправился со своей девушкой из Санкт-Петербурга – экс-боевик перерезал ей горло

Труп обнаружила в квартире в Санкт-Петербурге родная мать погибшей. Злоумышленника задержали уже на следующий день и он дал показания, передает Регион online. Оказалось, что мужчина уже совершал подобное преступление. В частности, таким же способом в состоянии опьянения он прикончил свою жену – именно это преступление и стало причиной того, что российский наемник сбежал из оккупированного Донбасса. Уже в Санкт-Петербурге он познакомился с молодой местной жительницей. Через некоторое время между ними произошла ссора, в результате которой мужчина разбил россиянке голову молотком и перерезал горло.

Российские правоохранители открыли уголовное дело по статье №105 УК РФ (убийство). Сообщается, что во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал притворяться психически больным. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, 2 февраля в квартире в центре Москвы нашли труп 27-летней украинки. Квартиру арендует 44-летний гражданин Южной Кореи. 

ДНР новости России боевик убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:05
Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку
00:49
Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки
00:19
4 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Тимофеев день
00:02
Пугающие цифры: обнародована свежая сводка о ситуации с коронавирусом
03 февраля, понедельник
23:55
Эксперт рассказал, как коронавирус заражает все больше людей
23:38
Дело об убийстве Шеремета: у Рябошапки приняли важное решение
23:20
В Киеве загадочно вспыхнула электричка, опубликованы фото с места ЧП Фото
22:53
Жуткий коронавирус: ВОЗ начала решительную борьбу с фейками
22:40
Модные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фото Фото
22:20
Приватизация Нафтогаза и Укрпочты: Кабмин внес в Раду важный законопроект
22:20
Аналитики рассказали, что будет твориться с курсом доллара в феврале
21:41
"Детей увозят автобусами": в Крыму свирепствует жуткая эпидемия, оккупанты скрывают
21:35
Шикарная блондинка-порнозвезда поделилась сексуальными фото Фото
21:09
Убийство Шеремета: суд не поверил Кузьменко и оставил ее под стражей
21:04
Украинцам разрешили растамаживать евробляхи он-лайн - как это работает
21:03
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление" Видео
21:01
Мадонна Рождение легенды: где и когда в Киеве состоится новый показ байоптика Видео
20:40
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
20:30
Найгірша подруга 1 и 2 серия смотреть онлайн 03-02-2020 Видео
20:20
Может разбиться в любой момент: с пассажирским самолетом в небе произошло ЧП
20:16
"Решить досрочными выборами": эксперт рассказал, когда ждать отставки Гончарука
20:00
"Мы были терпеливы": Эрдоган жестко прошелся по действиям России в Идлибе
19:53
Срезать герб СССР: преемник Вятровича рассказал о судьбе знаменитого монумента в Киеве
19:44
"Наркомания, сисям обидно": Экс-Серебро показала голую грудь покуривая сигарету с пивом
19:31
Беспощадный коронавирус: названы сроки эвакуации украинцев из Китая
19:25
Розовый маникюр 2020 – жемчужный маникюр, нежный френч и хищный принт фото Фото
19:16
"Х*йло застрелится теперь": Эрдоган пообещал жилье крымским татарам Видео
18:55
Подозрение на коронавирус: украинцам пообещали спасительные тест-системы
18:30
Изгнание из фракции или выговор: в Слуге народа решили судьбу оскандалившегося Брагара
18:16
"Очень большой список": Зеленский рассказал о новом обмене пленными
18:07
"Ситуация высосана из пальца": Брагар попытался отбелиться за совет продать собаку
18:00
В России Эрдогана записали в "бандеровцы" Видео
17:45
"Вражда и грех": Епифаний предъявил претензии РПЦ
17:42
"Обидела социолога, перепутала фамилии": Богуцкая дважды прокололась в Сети
17:37
"Просто западло": стало известно, сколько украинцев разговаривают дома по-русски
17:23
Адский прогноз с метелями и заносами: украинцев предупредили о коллапсе на дорогах
17:22
Анастасию Приходько изгнали из Лувра - что случилось на самом деле Видео
17:03
Диетолог вступилась за сахар: сколько можно съесть Видео
16:59
В Украине хотят создать частную военную компанию из ветеранов АТО
16:53
"Всю мощь президента": Шокин проккоментировал скандальное заявление Керри
16:47
"Ох*ели, конченые уе*ки": охрана Гончарука устроила потасовку с журналистом Видео
16:36
Макрон в Польше заявил, что он не наивный
16:33
Зеленский подписал важный законопроект: в чем суть
16:25
В Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана
16:11
Удовольствие получил и к врачу зачастил: назван самый опасный завтрак
16:09
Коцюбинское – не Киев: жители пгт не хотят присоединения к столице Видео актуально
16:01
"В голове - каша": нардеп Потураев назвал Netflix "каналом" российской пропаганды Видео
15:57
"Антиканонические и ничтожные": Епифаний растоптал надежды Филарета
15:52
Комаровский лаконично высказался о "туре" по России Видео
15:46
Трагедия рейса МН17 на Донбассе: прокуратура Нидерландов сделала важный шаг
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять