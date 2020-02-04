Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку

Боевик "ДНР" убил свою возлюбленную / Reuters

Кремлевский наемник родом из Молдовы, который длительное время служил в рядах террористической "ДНР" на Донбассе, жестоко расправился со своей девушкой из Санкт-Петербурга – экс-боевик перерезал ей горло.

Труп обнаружила в квартире в Санкт-Петербурге родная мать погибшей. Злоумышленника задержали уже на следующий день и он дал показания, передает Регион online. Оказалось, что мужчина уже совершал подобное преступление. В частности, таким же способом в состоянии опьянения он прикончил свою жену – именно это преступление и стало причиной того, что российский наемник сбежал из оккупированного Донбасса. Уже в Санкт-Петербурге он познакомился с молодой местной жительницей. Через некоторое время между ними произошла ссора, в результате которой мужчина разбил россиянке голову молотком и перерезал горло.

Российские правоохранители открыли уголовное дело по статье №105 УК РФ (убийство). Сообщается, что во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал притворяться психически больным. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, 2 февраля в квартире в центре Москвы нашли труп 27-летней украинки. Квартиру арендует 44-летний гражданин Южной Кореи.