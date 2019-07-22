"Нож в горло": под Киевом жестоко убили парня - жуткое видео

В Славутиче убили молодого челвоека / Подробности

Ужасное происшествие случилось в воскресенье, 21 июля, в день выборов в Верховную Раду Украины, в городе Славутич Киевской области.

Группа дерзких злоумышленников свирепо атаковала парня прямо на улице. От ножевых ранений Юрий Булат скончался на месте инцидента.

По информации, набросились на молодого человека трое мужчин. В ходе жесткой драки один из напавших вытащил нож и ударил им Юрия Булата прямо в горло, перерезав сонную артерию.

Стало известно, что копы смогли поймать двоих нападавших. Третий из компании злоумышленников скрылся, пока его не смогли найти.

Также появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором отчетливо видно, что произошло.

Детали преступления устанавливаются, передают Подробности.

Читайте также"Обувь 41-го размера, мужское белье": появились жуткие подробности хладнокровного убийства гардеробщицы РадыНапомним, ранее в Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли нашли убитой женщину.

Также сообщалось, под Киевом парень устроил стрельбу на улице, а потом застрелился в отделении полиции.