"Все стены в крови": в Киеве нашли убитой женщину

В Киеве убили 52-летнюю женщину / kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли тело 52-летней хозяйки жилья, на ее теле были следы, которые свидетельствовали о насильственной смерти.

Женщину на ул. Чистяковская обнаружила убитой ее коллега, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что в квартире мертвая женщина была связана, а "все стены — в крови".

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Тело убитой направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Видео с места: Жуткое утро четверга: "все стены в крови, женщина связана, труп" фото с места. Киев. Чистяковская. Святошин. Убита женщина. На месте значительные силы следствия. Цените жизнь. Учитывайте что убить может кто угодно. Никому не говорите об деньгах и ценностях. У нас убить могут даже за номер с другой области или за то что авто на год новее. Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 18 липня 2019 р.

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