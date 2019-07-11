В Киеве покончил с собой народный артист Украины — СМИ

В Киеве выбросился из окна многоэтажки народный артист Украины и погиб, узнали журналисты / Скриншот видео с tsn.ua

В среду, 10 июля, рано утром в Киеве на Осокорках из окна, расположенного на пятом этаже многоэтажного дома, выбросился пенсионер — народный артист Украины, вокалист Ансамбля песни и танца Вооруженных сил нашей страны, и погиб.

Народный артист выбросился из окна около 5:00, в кармане мужчины нашли предсмертную записку, в которой он попросил не винить никого в его смерти, сообщают Факты со ссылкой на данные свидетелей.

Издание узнало, что в предсмертной записке пенсионер указал контактный номер телефона своего сына.

По словам соседей, народный артист не был конфликтным и сидел часто на лавочке на детской площадке, расположенной у дома. "…в последнее время (он — Ред.) часто жаловался на сильную боль в ногах", — отмечается в материале.

Напомним, в Киеве 19 июня в квартире погиб народный депутат Дмитрий Тымчук. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже стало известно, что следствие считает самоубийство основной версией гибели нардепа.