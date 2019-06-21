Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию

В последнюю неделю жизни Тымчук не выходил из дома, узнали правоохранители.
Следствие считает самоубийство основной версией гибели нардепа, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.
Официальную версию гибели политика объявят после проведения допросов и получения результатов судебных экспертиз, сообщила Громадському пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
По словам спикера, близкие народного избранника рассказали, что в последнюю неделю жизни он не выходил из дома.
"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии…", — отметила Максимец.
Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.