Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию

Следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии гибели Дмитрия Тымчука, сообщили в прокуратуре / Главред

Следствие считает самоубийство основной версией гибели нардепа, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

Официальную версию гибели политика объявят после проведения допросов и получения результатов судебных экспертиз, сообщила Громадському пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По словам спикера, близкие народного избранника рассказали, что в последнюю неделю жизни он не выходил из дома.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии…", — отметила Максимец.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.