Под Киевом парень устроил стрельбу на улице, а потом застрелился в отделении полиции

16 июля 2019, 12:04

Сначала молодой человек пытался убить свою бывшую девушку и ее нового бойфренда

Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, идет служебное расследование / Нацполиция

В городе Ирпень под Киевом 19-летний парень устроил стрельбу на улице, а когда его задержали копы и доставили в отделение полиции, застрелился прямо в участке.

Как сообщает прес-служба Нацполици области, около 22 часов 15 июля к правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный подстрелил молодую пару на улице. Оказалось, что это бывшая девушка нападающего и ее новый парень.

Стреляли в них из травматического оружия сзади в голову. Молодые люди получили травмы затылочной части головы, их госпитализировали. На месте происшествия изъяты гильзы.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Позже работники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля.

На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники - и доставила парня в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по его задержанию в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятию у него оружия.

В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал угрожать правоохранителям. На основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские достали табельное огнестрельное оружие.

В это время молодой человек с оружием в руках внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице.

События, которые происходили в отделении полиции, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, идет служебное расследование. Руководство полиции области взяло дело на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Киев убийство криминал полиция
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