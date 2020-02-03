В Москве при странных обстоятельствах погибла украинка

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В квартире в центре Москвы нашли тело мертвой 27-летней украинки. Квартиру арендует 44-летний гражданин Южной Кореи.

Труп обнаружили в квартире на Проточном переулке в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщило агентство Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кореец, который проживает в квартире, рассказал, что встретился с девушкой в ночном клубе и привел к себе. По его словам, всю ночь они употребляли алкоголь. В какой-то момент девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром он обнаружил ее тело в пустой ванне, после этого он попросил охрану дома вызвать скорую помощь.

Известно, что гражданин Южной Кореи занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.

На данный момент устанавливается причина смерти украинки.

Напомним, в Испании произошло жуткое убийство, жертвой которого стала 61-летняя украинка Ольга. По данным полиции, женщину убил ее возлюбленный – 53-летний испанец Антонио. Бездыханные тела нашли в одной из квартир города Пуэртольяно 12 января. Испанские копы полагают, что причиной убийства стало домашнее насилие.