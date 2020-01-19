В Испании украинку жестоко убил ее возлюбленный и покончил с собой

Погибшая украинка Ольга была родом из Мариуполя / Обозреватель

В Испании произошло жуткое убийство, жертвой которого стала 61-летняя украинка Ольга. По данным полиции, женщину убил ее возлюбленный – 53-летний испанец Антонио.

Бездыханные тела нашли в одной из квартир города Пуэртольяно в воскресенье, 12 января. Испанские копы полагают, что причиной убийства стало домашнее насилие. Мужчина четыре раза выстрелил в украинку, а потом застрелился сам. В квартире нашли пять гильз. По предварительным данным, убийство и самоубийство произошло в четверг, 9 января.

В полицию позвонил брат испанца, который несколько дней не мог с ним связаться. Правоохранителям пришлось лезть в квартиру с помощью пожарных, пишет Обозреватель. Стоит отметить, что некоторые соседи признались, что слышали выстрелы, однако не вызвали полицию.

Ольга и Антонио познакомились на телешоу, которое занимается тем, что знакомит людей друг с другом. Встречалась пара около года. Недавно украинка переехала жить к своему возлюбленному. Уже через месяц совместного проживания Антонио убил Ольгу.

Антонио Санчес выстрелил в украинку четыре раза / Фото Обозреватель

Антонио Санчес работал пожарным, у него есть две дочери. Он увлекался стрельбой, поэтому у него было оружие. Ольга - родом из Мариуполя, прожила в Испании последние 20 лет, была инженером-электриком. Две сестры погибшей женщины живут в России.

Пока что никто из родных погибшей украинки не претендовал на то, чтобы забрать ее тело для похорон. Если этого не произойдет, то местные власти вынуждены будут сами принять решение о захоронении женщины.

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