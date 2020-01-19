  1. Главная
  3. Украина

В Испании украинку жестоко убил ее возлюбленный и покончил с собой

19 января 2020, 10:54

Ольга из Мариуполя и испанец Антонио познакомились на телешоу.

Погибшая украинка Ольга была родом из Мариуполя / Обозреватель

В Испании произошло жуткое убийство, жертвой которого стала 61-летняя украинка Ольга. По данным полиции, женщину убил ее возлюбленный – 53-летний испанец Антонио.

Бездыханные тела нашли в одной из квартир города Пуэртольяно в воскресенье, 12 января. Испанские копы полагают, что причиной убийства стало домашнее насилие. Мужчина четыре раза выстрелил в украинку, а потом застрелился сам. В квартире нашли пять гильз. По предварительным данным, убийство и самоубийство произошло в четверг, 9 января.

В полицию позвонил брат испанца, который несколько дней не мог с ним связаться. Правоохранителям пришлось лезть в квартиру с помощью пожарных, пишет Обозреватель. Стоит отметить, что некоторые соседи признались, что слышали выстрелы, однако не вызвали полицию.

Ольга и Антонио познакомились на телешоу, которое занимается тем, что знакомит людей друг с другом. Встречалась пара около года. Недавно украинка переехала жить к своему возлюбленному. Уже через месяц совместного проживания Антонио убил Ольгу.

Антонио Санчес 
Антонио Санчес выстрелил в украинку четыре раза / Фото Обозреватель

Антонио Санчес работал пожарным, у него есть две дочери. Он увлекался стрельбой, поэтому у него было оружие. Ольга - родом из Мариуполя, прожила в Испании последние 20 лет, была инженером-электриком. Две сестры погибшей женщины живут в России.

Пока что никто из родных погибшей украинки не претендовал на то, чтобы забрать ее тело для похорон. Если этого не произойдет, то местные власти вынуждены будут сами принять решение о захоронении женщины.

Читайте такжеВ Турции на пляже жестоко убили украинку

Напомним, в Берлине жестоко убили украинку-заробитчанку — 25-летнюю Наталью Михайлюк. У Михайлюк осталась маленькая дочь — Настя. Убитая — жительница города Заставна Черновицкой области, ее нашли мертвой в съемной квартире 25 июля 2019 года.  В совершении преступления подозревают 64-летнего немца.

убийство новости Украины и мира украинка
Сейчас вы просматриваете новость «В Испании украинку жестоко убил ее возлюбленный и покончил с собой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:43
В Чехии загорелся дом престарелых: много жертв и пострадавших
11:32
Навечно в небе: в Борисполь прибил борт с телами погибших в Иране украинцев - видео Видео
11:19
В Харькове прохожие стали случайными свидетелями публичного порно - фото 18+
11:08
"Сэр, им осталось жить 2 минуты 11 секунд": Трамп рассказал, как убивали Сулеймани
10:54
В Испании украинку жестоко убил ее возлюбленный и покончил с собой
10:37
Из богини в доску: названы продукты, которые уменьшают грудь
09:57
В США советнику Трампа по вопросам России указали на дверь
09:45
В Киеве зверски зарезали АТОшника - мужчина истек кровью у кафе
09:29
"Зеленый" подскочит цене: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
09:21
Путин торопится завершить переворот до 1 мая мнение
09:16
Россия не вернет Украине то, что уже захватила - часть Донбасса и Крым - Москаль
09:00
Гороскоп на 19 января всех знаков Зодиака: "сальные" искушения и гибель любви
08:41
"Два локона страсти, дрючит страну": Тимошенко заклевали в Сети за страшный прогноз - видео Видео
08:36
Макгрегор вырубил Серроне почти с рекордной скоростью Видео
08:12
Украина обрекла себя на вечную нищету мнение
08:01
Опасная атака: в деле об импичменте Трампа наметился неожиданный поворот Видео
07:52
"Король вернулся": Макгрегор - о победе над Серроне Видео
07:46
Макгрегор быстро победил Серроне и феерически вернулся в UFC - видео боя Видео
07:36
"Чихал *уйло на рыцпублики": в "ДНР" прессуют народ за украинские паспорта и автономера
07:33
Зеленский вчистую проиграл первый раунд Гончаруку мнение
07:30
Макгрегор - Серроне: текстовая онлайн-трансляция боя UFC 246
07:06
Украинскому журналисту запретили въезд в Крым и РФ на 34 года
06:55
"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому боком мнение
06:29
"Моральные уроды": Путин обозвал противников господдержки семей и Дня Победы
06:08
Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні
06:06
Французский боб 2020 – модная женская стрижка, не требующая укладки фото Фото Видео
05:41
Нюдовый маникюр 2020: двойной френч, фарфоровый маникюр и омбре фото Фото
05:19
"Черные дни близко": астролог предупредил, что нельзя делать
04:38
День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки
04:27
Мерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словами Фото
03:55
"Вынужденный шаг": Разумков рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса
03:27
"Костры в доме": в Киеве "отличились" бездомные - найдено тело Фото Видео
02:59
В штабе ООС высказались о "минировании" Азовского моря
02:30
10 гривен за доллар: эксперт дал неожиданный валютный прогноз
02:02
В Мексике жестоко убили и сожгли 10 музыкантов
01:38
"Выпила яд": в Тернополе умерла студентка-иностранка
01:21
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж на греческого миллиардера
01:10
Сколько хранить разные виды молока: совет от диетолога Видео
00:53
Скепсис России: Затулин не верит в снижение драматизма в российско-украинских отношенях
00:29
Макгрегор - Серроне: Пакьяо выразил поддержку одному из бойцов
00:20
В России силовики пять месяцев тайно снимали в спальне активистки
00:01
19 января – какой сегодня праздник: Крещение 2020 и с Днем супруга Видео
18 января, суббота
23:59
"Они больные на голову": Кондратюка разгневала новость о гастролях в Киеве Серова и Сюткина
23:34
Скабеева и Водонаева разругались из-за обвинений "в пропаганде агрессии".
23:13
Счета Киевметростроя арестованы по решению суда
22:37
"Герда, Фиона, Ангел и Робин": названы популярные детские имена в 2019 году
22:19
Поклонник Путина хочет помочь Орнелле Мути стать россиянкой
21:56
Крушение Боинга МАУ: у Зеленского рассказали, когда в Борисполь прибудет борт с телами погибших
21:43
Депутата поймали в Раде за подбором в смартфоне причесок и татуировок Видео
21:21
Лицом в землю, наручники на руках: в Киеве экс-начальника ГАИ поймали пьяным за рулем
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять