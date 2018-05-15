Жестокое убийство украинки в Черногории: в полиции назвали главного подозреваемого

В убийстве украинки Анастасии Лашмановой в Черногории местная полиция подозревает Арсения Становича.

Правоохранители считают, что бывший парень убил украинку из ревности, сообщило местное издание ДАН on-line.

Кроме того, также полиция проверяет другие мотивы, поскольку вещи в квартире, в которой было обнаружено тело, были перевернуты. Именно этот факт и дал повод к рассмотрению еще одной версии: убийство с целью ограбления.

Следователи проверяют, действительно ли имело место ограбление, но на это потребуется время, потому что на первый взгляд трудно определить, пропали или нет какие-то ценные вещи из квартиры Лашмановой.

В свою очередь, издание PINKM.me, ссылаясь на данные полиции, сообщает, что следователями на месте преступления было собрано много вещественных доказательств, включая ДНК подозреваемого в убийстве Лашмановой.

На данный момент в судебно-медицинском центре проводится экспертный анализ доказательств, изъятых с места преступления, что, по мнению полиции, и поможет прояснить мотив.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая, в черногорском Которе была найдена мертвой украинка Анастасия Лашманова, занимавшаяся бизнесом.