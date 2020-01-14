Умерла украинка, которую работодатель бросил с инсультом на улице в Польше

В январе 2018 года польский бизнесмен бросил на скамейке остановки парализованную украинку/ фото: zaxid.net

В понедельник, 13 января, умерла украинка Оксана Харченко, которую польский работодатель бросил парализованной после инсульта на скамейке. Об этом сообщил бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества Польша-Украина Витольд Горовский.

По его словам, Харченко находилась у родителей в селе неподалеку Турки во Львовской области.

"Туда я завез ее после многих месяцев очень тяжелой реабилитации. В общем, ее состояние было хорошее, однако она так и не смогла двигаться самостоятельно. Две недели назад я связывался с сестрой Оксаны Харченко. Она сказала, что Оксана продолжает находиться в родительском доме", – написал Горовский в Facebook.

Харченко долго болела почечной недостаточностью. Причина смерти женщины пока что неизвестна.

Напомним, в Польше работодателю, который в январе 2018 года бросил на скамейке остановки парализованную после инсульта работавшую у него незаконно украинку, были предъявлены обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев. Польскому бизнесмену Енджею Ц., который выкинул на улицу украинку, следствие намерено было дать три года тюрьмы.