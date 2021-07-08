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Врачи борются за жизнь малыша, которого отчим жестоко порезал ножом

8 июля 2021, 18:21
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Подозреваемый — 28-летний Сергей Федотов — дает показания в полиции. Его задержали накануне вечером, через 9 часов после резни.

нож
В Днепре отчим поронул ножем маленького ребенка / Depositphotos

Под Кривым Рогом врачи борются за жизнь двухлетного ребенка, которого поронул ножом отчим. Малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ребенка прооперировали, но из-за большой потери крови — до сих пор состояние не улучшилось, сообщает в четверг, 8 июля ТСН.

Подозреваемый — 28-летний Сергей Федотов — дает показания в полиции. Его задержали накануне вечером, через 9 часов после резни. Мужчина все это время скрывался на чердаке заброшенного здания вблизи места нападения.

Все произошло на окраине поселка Девладово на Днепропетровщине. Мужчина ворвался в дом, где были дети его бывшей сожительницы. Преступник связал скотчем двухлетнего Мишу и Вику семи лет. Затем позвонил бывшей и требовал, чтобы она к нему вернулась. Угрожал взорвать дом.

Когда вернулась бабушка, которая занималась детьми, двухлетний малыш истекал кровью, а нападающего нигде не было. С матерью детей он жил больше года. Осужденный ранее за разбой мужчина нигде не работал. По словам соседей, к детям он относился хорошо, его соцсети пестрят фотографиями с женщиной и детьми. Несколько месяцев назад пара разошлась. Женщина поехала на заработки, а детей оставила на своих родителей.

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"Они расстались недавно. И он сказал: не могу тебе причинить боль — это как сказал нам маленький ребенок — не могу тебе, причиню детям. Мотив — ревность", — рассказывают руководитель Софиевского отдела прокуратуры Виктория Чумак.

Напомним, ранее в Днепре на улице Лавандовая пьяный мужчина жестоко убил свою сожительницу.

По предварительной версии событий, женщина была в гостях у соседей, когда мужчина пришел в дом и начал ее избивать. Потом обидчик вытащил ее за волосы на улицу и добивал там. Во дворе играли дети женщины и поэтому смерть матери произошла на их глазах.

новости Днепра Днепропетровская область рождение ребенка многодетная семья
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