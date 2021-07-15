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Дело могут "замять": в отеле на Прикарпатье мужчина выстрелил девушке в лицо

15 июля 2021, 06:40
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Травмы получил еще один человек - брат пострадавшей. Его ударили рукояткой пистолета по голове.

44-летниий киевлянин сначала угрожал, а потом применил оружие
​​/ Фото instagram

В Ивано-Франковской области отдых нескольких постояльцев в резиденции Синегора закончился стрельбой. Пострадали двое - 20-летняя девушка и ее брат.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июля. Как сообщили в ГУ Национальной полиции, между двумя группами отдыхающих возникла ссора. В ходе конфликта один из граждан совершил выстрел из травматического оружия. Два человека получили легкие телесные повреждения.

Как заявила раненная украинка, конфликт развязал 44-летний киевлянин, который впоследствии и открыл огонь из травматического оружия. Подробности нападения потерпевшая рассказала на своей странице в Instagram. В соцсети она подписана как Анастасия Бандеровская.

По словам девушки, она приехала отдыхать в отель с компанией друзей и родных, в том числе братом, женихом и двумя маленькими детьми. Конфликт между постояльцами и еще одним гостем отеля - 44-летним мужчиной, жителем Киева - вспыхнул поздно вечером. Последний обвинил парней в том, что они якобы курили в коридоре, но девушка заявила, что это не так.

Вскоре мужчина начал снимать компанию на камеру телефона, то же самое сделал жених Анастасии. Сначала киевлянин угрожал: "Я сейчас вас здесь перестреляю". А потом мужчина действительно открыл огонь.

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Сперва он ударил рукоятью оружия по голове брата девушки. Когда та побежала к парню, мужчина выстрелил. Пуля попала в лицо, а именно щеку и нос пострадавшей.

Пострадавшая девушка опасается, что дело могут "замять" / Фото instagram

Девушка также заявила, что дело якобы могут "замять". Она утверждает, что стрелка позже отпустили, а само производство из хулиганства переквалифицировали на нанесение легких телесных повреждений.

На сайте полиции Ивано-Франковской области действительно сообщается, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - Умышленное легкое телесное повреждение. Карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Как сообщал Главред, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. Позже некоторых стрелков задержали в ресторане "Море". В полиции сообщили, что так чеченцы праздновали свадьбу.

полиция новости Прикарпатья
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