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Стрельба из автомата, уличный дрифт и экспресс-задержание: чеченцы в Одессе громко отметили свадьбу

14 июля 2021, 19:54
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В местных соцсетях пишут, что стрельбу устроили чеченцы.

Стрелял в окружении людей / Скриншот

В селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

Это не смутило автомобилистов. Одни одобрительно сигналили, а другие, не побоясь загруженной дороги, дрифтовали.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план "Перехват". Личности устанавливаются",- заявили в ведомстве.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане "Море".

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Копы сообщили, что так чеченцы праздновали свадьбу.

Напомним, ранее ужасный инцидент произошел в Харькове. На улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.

Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.

Трамвай спускался с Холодной Горы в сторону Южного вокзала.

По словам очевидцев, выстрели были из травматического оружия. В результате пассажиры сильно испугались и легли на пол. Более того, подростки ранили мужчину, а также разбили стекло

Трамвай остановился в районе Южного вокзала. Очевидцы вызвали полицию. Злоумышленников попытались догнать, однако они скрылись.

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