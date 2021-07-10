ЧП в Харькове: подростки обстреляли трамвай и ранили мужчину

Подростки ранили пассажира / Telegram

Ужасный инцидент произошел в Харькове в субботу, 10 июля. На улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.

Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.

Как сообщает Telegram-канал "Труха Харьков", трамвай спускался с Холодной Горы в сторону Южного вокзала.

По словам очевидцев, выстрели были из травматического оружия. В результате пассажиры сильно испугались и легли на пол. Более того, подростки ранили мужчину, а также разбили стекло

Трамвай остановился в районе Южного вокзала. Очевидцы вызвали полицию. Злоумышленников попытались догнать, однако они скрылись.

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Коллегу таблетками и водой спасала кондукторша.