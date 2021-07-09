Перелетел через руль, велосипед рухнул сверху: на Ровенщине подросток погиб на аварийном мосту

Место гибели подростка на Ровенщине / Скриншот

В селе Чудель Ровенской области погиб 14-летний парень Анатолий, трагедия произошла на мосту через реку Случь.

Поздно вечером он переезжал через понтонную переправу на велосипеде, но не удержался, упал и получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает Рівне 1.

Как рассказала спикер ГУ ЧП в Ровенской области Светлана Карачун, 14-летний мальчик упал с велосипеда и ударился о металлическую конструкцию моста. От полученных травм пострадавший скончался в скорой, открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с отметкой "несчастный случай".

"Он въехал на этот мост. Колесо попало в щель между частями моста. Он перелетел через руль, а велосипед упал на него сверху. В результате он получил такие травмы, что погиб", – рассказывает бывший военный Виктор Дяков.

Кто виноват в гибели подростка на Ровенщине

Местные жители говорят, что там уже не раз травмировались люди, однако другой переправы им никто не строит, пишет Оbozrevatel.

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Отмечается, что проблема с переправой через речку в этом селе существует уже много лет. "Переправа давно просела, вход и выход с нее находятся на высоком уровне. После этой трагедии люди стали рассказывать, что уже не раз тут травмировались. Особенно это касается пожилых жителей села", – говорит Дяков.

/ Facebook погибшего Анатолия

Жители села рассказывают, что мост в аварийном состоянии уже давно. То, что его иногда подсыпают щебнем, очень быстро вымывают дожди и сама река.

В свою очередь староста села Роман Тишков уточняет, что переправе уже лет 20, но он считает, что она еще в нормальном состоянии. А в трагедии якобы виновен сам подросток, который мог не справиться с велосипедом из-за большой скорости.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Арцизе на Одесчине погибла 16-летняя девушка. Она пыталась достать телефон из туалета и угодила в выгребную яму, где задохнулась вредными испарениями.

Ее без признаков жизни обнаружили в среду, 7 июля, прямо у нее дома в выгребной яме туалета.