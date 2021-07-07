Доставала телефон: в выгребной яме погибла 16-летняя одесситка

Девушка доставала телефон / npu.gov.ua

В Арцизе на Одесчине ужасная трагедия. Погибла 16-летняя девушка. Она пыталась достать телефон из туалета и угодила в выгребную яму, где задохнулась вредными испарениями.

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области, 16-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили в среду, 7 июля, прямо у нее дома в выгребной яме туалета.

"По предварительной информации правоохранителей территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, девушка провалилась, когда пыталась достать мобильный телефон, который случайно уронила, и задохнулась парами канализационных газов", - говорится в сообщении..

Правоохранители квалифицировали смерть, как "несчастный случай. Тело направено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее в Киеве двое детей упали в выгребную яму дворого туалета старого детского лагеря. Дети цыган, которые приехали в столицу незадолго до трагедии, играли неподалеку от данной территории и попросились у охранника в туалет. Сначала в канализационное отверстие упал четырехлетний мальчик, которого начала спасать сестра, однако и она упала в нечистоты.

На крики детей прибежал охранник, но спасти их не удалось.

Кроме этого, в России восьмилетний мальчик играя в прятки, залез в советском холодильнике и умер. Ребенок не знал, что открыть его можно только снаружи. Он играл в прятки со своими сестрами. Тело малыша нашли ночью. Он задохнулся.