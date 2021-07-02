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На Одесчине в колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли

2 июля 2021, 06:41
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Мальчик пас скот, но так и не вернулся домой. Поисками ребенка занялся его отец. Мужчина обнаружил тело сына в заброшенном колодце и хотел его достать.

На Одесчине мужчина и его малолетний ребенок упали в колодец с мусором / Фото ГосЧС

В селе Казацкое Белгород-Днестровского района Одесской области отец и его малолетний ребенок упали в 10-метровый колодец, наполненный мусором. Их нашли уже мертвыми. По предварительным данным, причиной смерти отца и сына стали ядовитые газы, выделяемые мусором.

Сообщение об инциденте Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области получила в 20:31 в четверг, 1 июля, передает пресс-служба ведомства.

На место вызова сразу же прибыли спасатели. Они взяли с собой горно-спасательное оборудование, системы для спасения людей, веревки и дыхательный аппарат Drager.

Из колодца спасатели достали тела двух человек — мужчины 1972 года рождения и его сына 2012 рождения. Причина происшествия и смерти устанавливаются.

Местное издание Вessarabiainform информирует, что мальчик исчез 30 июня. Он пас скот, но так и не вернулся домой. Поисками ребенка занялся его отец. Вероятно мужчина обнаружил тело мальчика в заброшенном колодце с мусором и, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, он задохнулся.

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Местные жители рассказали, что сначала пытались самостоятельно достать тела, однако из-за резкого запаха не могли спуститься даже на полметра вниз. Людям разъедало глаза, они начинали задыхаться.

Из колодца спасатели достали тело мужчины 1972 года рождения и его сына 2012 рождения / Фото ГосЧС

Отметим, сразу после опубликования информации об инциденте пресс-служба ГСЧС в Одесской области удалила пост о трагедии из соцсетей, однако журналисты успели сделать скрин этой информации. Что стало причиной такого решения — неизвестно.

Как сообщал Главред, в Днепре на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района упал в канализационный колодец 6-летний ребенок. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мальчика в колодце на глубине приблизительно шесть метров. Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную детскую больницу с предварительным диагнозом ушиб пятки.

ГосЧС мусор Одесская область новости Одессы
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