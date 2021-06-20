В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец

Ребенка отправили на обследование в больницу / ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района упал в канализационный колодец 6-летний ребенок. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мальчика в колодце на глубине приблизительно шесть метров. Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную детскую больницу с предварительным диагнозом ушиб пятки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в воскресенье утром, 20 июня, поступил сигнал от женщины, сообщившей, что на улице Артековской Амур-Нижнеднепровский района упал в колодец ребенок.

Приехавшие на вызов спасатели нашли мальчика в колодце на глубине приблизительно 6 метров. Один из чрезвычайников спустился вниз, обвязал ребенка веревкой, после чего вместе с ним по лестнице поднялся наверх.

Ребенка нашли в колодце на глубине около 6 метров / ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ребенка нашли в колодце на глубине около 6 метров / ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Медработники осмотрели ребенка и предварительно диагностировали ушиб пятки. Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную больницу для детального обследования.

Ранее сообщалось, что во Львове 19 июня на 8-летнего ребенка упало дерево во время прогулки в парке. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами. Ребенок находится в реанимации. Сейчас выясняется, кто должен понести ответственность за данный инцидент.