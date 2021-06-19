Перелом черепа, сотрясение мозга и травма ноги: во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево

Дерево было большое и гнилое, кто должен нести ответственность за инцидент - выясняется / Скриншот ТСН

Во Львове на 8-летнего ребенка во время прогулки в парке упало дерево. У мальчика перелом черепа в нескольких местах, сотрясение мозга и перелом голени. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Теперь выясняется, кто должен ответить за данный инцидент.

Как сообщается в сюжете ТСН 19:30, 8-летний мальчик гулял в парковой зоне города, где на него упало дерево. У пострадавшего тяжелые травмы головы и ноги. Ребенок находится в реанимации.

В Галицкой районной администрации утверждают, что дерево было большим и гнилым. На этой территории много частных участков, поэтому сейчас выясняется, ответственны ли за этот участок работники коммунальных служб.

Местные жители говорят о том, что рядом с дорожками для пешеходов немало таких деревьев. Когда плохая погода, ветки с них постоянно отваливаются.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье Служебная халатность.

Главред сообщал, что 13 июня в Полтаве во время непогоды на летнюю площадку кондитерского кафе Танин Торт упало дерево. За несколько секунд до происшествия там сидела компания из пяти человек, которые, к счастью, перед инцидентом решили зайти в помещение кафе.