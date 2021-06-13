В рубашке родились: в Полтаве дерево с грохотом упало прямо на кафе

В Полтаве дерево с грохотом упало прямо на кафе / poltava.to/

В воскресенье, 13 июня 2021 года в Полтаве, около 15.00, поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на улице Соборности, дом №46 упало дерево ‒ едва не убив компанию из пяти человек. Запись инцидента была опубликована на YouTube.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепило фасад дома и почти полностью накрыло летнюю площадку кондитерского кафе Танин Торт.

Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. К счастью, никто из них не пострадал. Как пишут местные журналисты, администрация кафе Танин Торт уже обращала внимание коммунальщиков на старые деревья вдоль тротуара на улице Соборности. Но те на данный момент не прореагировали.

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Напомним, ранее в Херсоне прошлом году из-за жуткой зимней непогоды был травмирован деревом ребенок 2007 года рождения.

Как сообщала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ребенка госпитализировали в одну из больниц Херсона.

из-за сильного ветра, который разбушевался в Одессе в понедельник, 24 февраля, погибла женщина. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова. На 60-летнюю женщину упало дерево, она скончалась на месте.