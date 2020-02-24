Опасный ветер: в Херсоне ребенка придавило деревом

В Херсоне на ребенка упало дерево / фото ГСЧС

В Херсоне из-за жуткой непогоды, которая 24 февраля бушевала по всем областям нашей страны и стала причиной падения деревьев, был травмирован ребенок 2007 года рождения.

Как пишет пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ребенка госпитализировали в одну из больниц Херсона.

ПО состоянию на 17.00 24 февраля, были частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в виде порывов ветра, в некоторых областях Украины произошло частичное свержения деревьев на дороги. Для уборки этих деревьев, которые препятствуют движению автотранспорта, привлекаются подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Ранее Главред писал, что беспокойным выдался понедельник, 24 февраля, в Одессе. В городе бушевал сильный ураганный ветер, а после обеда из моря принесло песчаную бурю. Из-за сильного ветра в Одесской области обесточены 145 населенных пунктов. Аварийные бригады работали над восстановлением электроснабжения. В то же время непосредственно в Одесе хаос. Мусорные баки, которые штормовой ветер сдул на проезжую часть, серьезно осложняли дорожное движение в городе.

Также напомним, из-за сильного ветра, который разбушевался в Одессе в понедельник, 24 февраля, погибла женщина. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова. На женщину лет 60 упало дерево, она скончалась на месте.