Бешеный шторм атаковал Одессу: повалило деревья, город парализован - фото

Дерево заблокировало одесситку в доме / Думская

Беспокойным выдался понедельник, 24 февраля, в Одессе. В городе бушует сильный ураганный ветер, а после обеда из моря принесло песчаную бурю.

Из-за сильного ветра в Одесской области обесточены 145 населенных пунктов.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В то же время непосредственно в Одесе хаос. Мусорные баки, которые штормовой ветер сдул на проезжую часть, серьезно осложняют дорожное движение в городе.

Водителям приходится уворачиваться от контейнеров, которые "летают" по дорогам, словно НЛО.

Кроме того, ураганный ветер повалил большое дерево во дворе на Ризовской улице.

Стало известно, что в результате заблокированной в своей квартире оказалась женщина с ограниченными возможностями.

В то же время большое дерево упало на крышу лицея №53, что на Генерала Петрова. Удар был такой силы, что прогнулся потолок верхнего этажа. Пострадавших нет. Родителей просят забрать детей, пишет Думская.

Также упавшее дерево повредило теплотрассу на Черемушках: из труб бьет фонтан, в 4 домах нет тепла. На месте работает аварийная служба.

Читайте такжеПогода на завтра: в Украину на пару дней вернется зимаНапомним, ранее сообщалось, из-за сильного ветра, который разбушевался в Одессе в понедельник, 24 февраля, погибла женщина. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова. На женщину лет 60 упало дерево, она скончалась на месте.