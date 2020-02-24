Смертоносный ветер в Одессе: женщину насмерть прибило дерево - фото

Из-за сильного ветра, который разбушевался в Одессе в понедельник, 24 февраля, погибла женщина.

Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова. На женщину упало дерево, она скончалась на месте. На место выехали сотрудники ГСЧС.

Как сообщили "Думской" очевидцы, огромный ствол привалил женщину около 60 лет.

В Одессе дерево прибило женщину / Думская

В свою очередь в пресс-службе ГУНП в Одесской области информацию о погибшей женщине подтвердили.

Кроме того, сильный ветер снес строительные материалы с крыши дома №2 по Маразлиевской улице.

Местные СМИ пишут, что алюминиевые трубы повредили припаркованные под домом автомобили. Больше всех досталось внедорожнику BMW - металлические изделия проткнули крышу и лобовое стекло. Чудом никто не пострадал.

На Большой Арнаутской ветер оторвал фрагмент балкона, а на Маразлиевской отвалившийся от дома кусок лепнины упал на автомобиль "Хюндай Соната". Водитель был в салоне, но, к счастью, не пострадал. Повреждено лобовое стекло.

Кроме того, сильный ветер разбрасывает по улицам мусорные баки.

Также стало известно, что с крыши закрытой после пожара гостиницы "Токио Стар" на Водопроводной сорвало лист шифера.

В Великом Дальнике сорвало часть крыши в местной школе. Детей эвакуируют.

В совиньоне вырвало билборд с основанием, 27 трамвай не ходит, а на Сортировочной дерево упало на контактные сети — трамваи 1 и 7 не ходят, пишет Думская.

Ко всем сегодняшним неприятностям, в Одессу с моря надвигается пыльная буря.

Усиливается северо-западный ветер. Сейчас его скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с. Это 8-9 баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм, пишет телеграм-канал Одесса сейчас.

Как пишет в своем телеграм-канале бывший нардеп Игорь Мосйчук, в Николаеве тоже ураган наделал беды.

Напомним, ранее сообщалось, в ночь на понедельник, 24 февраля, на большей части территории Украины ожидается осложнение погодных условий в связи с влиянием активного северо-западного циклона Юлия.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, циклон начнёт стремительно углубляться на территорию Украины за счёт усиления затока холода в его тылу и деформации высотной фронтальной зоны, при этом в его тыловой части сформируется обширная зона со штормовыми ветрами.