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Водитель киевского трамвая упал в обморок во время движения: в кабине было +47

24 июня 2021, 12:41
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О пострадавших информации нет.

Трамвай
В кабине трамвая было +47 / Facebook

В Сети появилась информация, что в среду, 23 июня, в киевском трамвае произошло ЧП. Водитель упал в обморок прямо во время движения.

Как сообщают в Facebook Киевского транспортного сообщества, инцидент случился из-за жары. В кабине была зафиксирована рекордная температура +47 градусов.

Коллегу таблетками и водой спасала кондукторша.

Отмечается, что сознание потерял водитель трамвая, следовавшего по маршруту №3 с бортовым номером 5639.

Тем временем, пользователи Сети пишут, что это не однократный случай и остерегаются, что их количество может увеличиться, так как в трамваях не работают вентеляторы. Их обещают поставить только к осени.

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Трамвай
Вентеляторы в трамваях не работают / Facebook

Напомним, в Украину пришла сильная жара, которая согласно прогнозам синоптиков будет длиться до конца недели.

Как объяснил врач-педиатр Евгений Комаровский, длительное нахождение при экстремальных температурах чревато опасными состояниями для организма, поэтому этого следует избегать.

Симптомами теплового удара являются:

  • Головная боль
  • Интенсивное покраснение кожи
  • Высокая температура
  • Вялость и слабость
  • Учащенное сердцебиение, судороги, тошнота
  • Головокружение или потеря сознания

Когда ждать похолодания

Погода в Украине завтра, 25 июня 2021, будет очень жаркой: термометры покажут до 36 градусов тепла. Как отметила синоптик Наталья Диденко, даже температура в 27-30 градусов, что ожидается на крайнем юге, будет везением.

24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов, а местами даже выше. Затем придет похолодание и осадки.

новости Киева жара общественный транспорт новости Украины
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