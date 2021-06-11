В Киеве девушка поскользнулась и упала под трамвай

Девушка упала под трамвай в Днепровском районе Киева / скриншот

В столице Украины произошло жуткое ДТП. На бульваре Ярослава Гашека в Днепровском районе девушка упала прямо под трамвай. По словам очевидцев, она поскользнулась.

Об инциденте сообщил Киев Оперативный и обнародовал ужасное видео. К счастью, девушка осталась жива.

"Пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать. Живая, передана врачам", — говорится в сообщении.

На месте работает полиция. Движение трамваев пока приостановлено. Детали инцидента устанавливаются.

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Как сообщал Главред, 8 июня на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

В тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован еще один ребенок – девочка 2004 года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.