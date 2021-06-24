Аномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронт / Wallbox.ru

Погода в Украине завтра, 25 июня 2021, будет очень жаркой: термометры покажут до 36 градусов тепла. Как отметила синоптик Наталья Диденко, даже температура в 27-30 градусов, что ожидается на крайнем юге, будет везением.

В Украине уже зафиксировали несколько температурных рекордов: в Ужгороде 23 июня зафиксировали самую высокую температуру за 130 лет – 39,8 градусов тепла, в Чернигове – 35,3 градуса (самый высокий показатель с 1964 года), а в Киеве среднесуточный температурный показатель был на уровне 27 градусов (в последний раз так жарко в столице было в 1954 году).

Читайте такжеМагнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережитьЧто касается осадков в пятницу, то небольшие кратковременные дожди возможны только в южных и западных областях. Поздно вечером на западе вероятны серьезные грозы.

Погода в Киеве завтра будет солнечной и без осадков. Температура днем достигнет 3235 градусов.

Ранее синоптик назвал самые жаркие дни июня. 24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов, а местами даже выше. Затем придет похолодание и осадки.

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Когда в Украине похолодает

Холодный атмосферный фронт придет в Украину на выходных. Он принесет дожди и грозы.

Диденко пояснила, что похолодает сначала в западных областях, а в воскресенье похолодание доберется до северных регионов.

"А в понедельник более свежая воздушная масса двинется восточнее сбивать спесь с разгоряченные высокомерных градусов: в Украине будет 25-29 градусов, разве еще где-то на востоке выскочит 28-31 градус", – добавила синоптик.

Погода в Украине: новости

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.