Синоптик назвал самые жаркие дни июня

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень жаркой. Затем в страну придет похолодание и осадки.
24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов, а местами даже выше. Затем придет похолодание и осадки.
Такой прогноз погоды в Украине до конца июня озвучил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.
"С 28 июня температура немного понизится, столбики термометров покажут около +30 градусов, и погода будет теплой и дождливой", – рассказал он.
Синоптик объяснил, что в последнее время большая часть территории Украины находилась под влиянием циклонов и полей пониженного давления, поэтому страну заливало дождями. В южных и восточных областях выпало сразу несколько месячных норм осадков.
Меньше всего непогода затронула Север и Запад Украины, где местами выпала всего лишь половина нормы дождей. А вот Восток и Юг находились ближе всего к центру циклонов, поэтому там затапливало целые города.
Погода на сегодня
Как говорит прогноз погоды Укргидрометцентра, сегодня в стране ожидается переменная облачность. В южной части и западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории - без осадков.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22 °, днем 31-36 °, на юге страны местами 26-29 °.
Погода в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.
- В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
- Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.