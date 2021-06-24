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Синоптик назвал самые жаркие дни июня

24 июня 2021, 07:27

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень жаркой. Затем в страну придет похолодание и осадки.

Киев,жара
Жару совсем скоро сменят дожди, говорит прогноз погоды / УНИАН

24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов, а местами даже выше. Затем придет похолодание и осадки.

Такой прогноз погоды в Украине до конца июня озвучил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.

"С 28 июня температура немного понизится, столбики термометров покажут около +30 градусов, и погода будет теплой и дождливой", – рассказал он.

Синоптик объяснил, что в последнее время большая часть территории Украины находилась под влиянием циклонов и полей пониженного давления, поэтому страну заливало дождями. В южных и восточных областях выпало сразу несколько месячных норм осадков.

Меньше всего непогода затронула Север и Запад Украины, где местами выпала всего лишь половина нормы дождей. А вот Восток и Юг находились ближе всего к центру циклонов, поэтому там затапливало целые города.

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Погода на сегодня

Как говорит прогноз погоды Укргидрометцентра, сегодня в стране ожидается переменная облачность. В южной части и западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории - без осадков.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22 °, днем 31-36 °, на юге страны местами 26-29 °.

Погода в Украине 24 июня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине – о чем ранее писал Главред:

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