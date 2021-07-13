"Все у людей поломало": на курорте в Одессе пилот вертолета снес палаточный городок отдыхающих

В результате посадки пострадал ребенок.
В курортном поселке Грибовка Одесской области пилот вертолета снес туристический кемпинг, расположенный на пляже, и едва не покалечил туристов.
Об этом в Facebook написала жертва посадки Юлия Цуп.
По словам девушки, она с семьей разложила на пляже палатку и в этот момент на гору начал садиться вертолет.
"У наших соседей от потока ветра с землей сравняло палатку. Мальчика, который находился в одной из них, ударили крепления. Открытый зонтик с бешеной скоростью полетел в нашу сторону, пробил палатку и понесся в меня и моего сына. Слава Богу, никто сильно не пострадал, хотя мальчика ударило креплением", - написала пострадавшая Юлия Цуп.
Пилот вертолета, как утверждает туристка, не только не возместил материальный ущерб, но и не извинился. При этом, он прилетал каждый день и привозил хозяина одного из местных домов.
"Но уже залетал со стороны поля. Каждый его прилет меня передергивало", — добавила девушка.
Напомним, в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.
С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство.
Утопленником оказался пенсионер 1938 года рождения.