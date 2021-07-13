"Все у людей поломало": на курорте в Одессе пилот вертолета снес палаточный городок отдыхающих

Пилот не извинился перед пострадавшими / Скриншот

В курортном поселке Грибовка Одесской области пилот вертолета снес туристический кемпинг, расположенный на пляже, и едва не покалечил туристов.

Об этом в Facebook написала жертва посадки Юлия Цуп.

По словам девушки, она с семьей разложила на пляже палатку и в этот момент на гору начал садиться вертолет.

"У наших соседей от потока ветра с землей сравняло палатку. Мальчика, который находился в одной из них, ударили крепления. Открытый зонтик с бешеной скоростью полетел в нашу сторону, пробил палатку и понесся в меня и моего сына. Слава Богу, никто сильно не пострадал, хотя мальчика ударило креплением", - написала пострадавшая Юлия Цуп.

Пилот вертолета, как утверждает туристка, не только не возместил материальный ущерб, но и не извинился. При этом, он прилетал каждый день и привозил хозяина одного из местных домов.

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"Но уже залетал со стороны поля. Каждый его прилет меня передергивало", — добавила девушка.

Напомним, в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.

С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство.

Утопленником оказался пенсионер 1938 года рождения.