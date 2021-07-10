Эксперты рассказали, когды украинские пляжи покинут божьи коровки

Навала божьх коровок / Скриншот

В этом году побережье Черного и Азовского морей атакуют различные виды животных и насекомых. Пресмыкающиеся, лисицы, божьи коровки и морские блохи, каких только "братьев наших меньших" не встретишь на пляже.

Однако отдыхающие не очень этому рады, так как насекомые, в частности, не дают им покоя - блохи кусаются, а божьи коровки, которые захватили уже и Железнызный Порт на Херсонщине, кублами наседают на все, что можна.

Так вот, в сюжете ТСН говорится о том, что ученые спрогнозировали, когда наконец это нашествие прекратится.

"В результате достаточно теплой зимы хорошо перезимовала добыча божьих коровок - это растительные насекомые - тля, коциты, некоторые клещи. У них было изобилие пищи, чем они воспользовались и успешно размножились", - рассказывает о появилении "солнышек" эксперт Иван Драч.

Власти курортных городов, в свою очередь, призывают отдыхающих не пугаться божьих коровок.

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"Отдыхающим не надо обращать на это внимание - это не комары те, что кусают. А это просто божьи коровки, которые приносят пользу. Сейчас тлю поест и будут и яблоки, и виноград, и клубника", - отмечает заместитель главы Коблевского ОТГ Иван Кепин. Кстати, Коблево божьи коровки оккупировали три дня назад.

Эксперты уверяют, что "к понедельнику божьи коровки перелетят туда, где живет их пища". А это - полевые вредители. Таким образом, насекомые отправятся в поле и оставят в покое отдыхающих. Поэтому желающим можно смело отправляться на море.

Однако отдыхающие в Одессе на Тузловской лимане сегодня утром заметили неладное. Горы божьих коровок улетели, но не на поле, а на небо. Они умерли прямо в море.

Нашествие на побережье - о чем ранее писал Главред:

Железный Порт захватили тысячи жуков. До этого много мертвых божьих коровок плавали в море.

Сейчас на курорте тысячи божьих коровок. Они летают и покрывают здания, а также садятся на людей, которых, при этом, совершенно не боятся.

В курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

Побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

На пляжах в Одессе вместе с отдыхающими "развлекаются" лисицы. Животные обитают в сказалах Фонтанки и радо позируют для фото. Местные подкармливают их.