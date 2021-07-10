На побережье Черного моря очередная атака: популярный курорт оккупировали божьи коровки

"Солнышка" садятся на людей / Скриншот

Не успели придти в себя после нашествия морских блох и змей на побережье Азовского и Черного морей, как на курорте в Херсонской области насекомые снова атаковали отдыхающих.

Нашествие божьих коровок, которым недавно любовались туристы Одессы, на этот раз постигло Железный Порт.

Как сообщает ТСН, село заполонили тысячи жуков. До этого много мертвых божьих коровок плавали в море.

Сейчас на курорте тысячи божьих коровок. Они летают и покрывают здания, а также садятся на людей, которых, при этом, совершенно не боятся.

Обьяснить причину массового возникновения насекомых пока ни местные, ни эксперты не в силе.

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Ранее Главред писал, что в Запорожской области одним из интересных курортных городков является Приморск, пресную воду в котором облюбовали змеи.

В курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

Побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

На пляжах в Одессе вместе с отдыхающими "развлекаются" лисицы. Животные обитают в сказалах Фонтанки и радо позируют для фото. Местные подкармливают их.