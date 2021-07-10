УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На побережье Черного моря очередная атака: популярный курорт оккупировали божьи коровки

10 июля 2021, 14:58
Прослушать новость
Остановить

Ранее мертвые насекомые плавали в море.

"Солнышка" садятся на людей / Скриншот

Не успели придти в себя после нашествия морских блох и змей на побережье Азовского и Черного морей, как на курорте в Херсонской области насекомые снова атаковали отдыхающих.

Нашествие божьих коровок, которым недавно любовались туристы Одессы, на этот раз постигло Железный Порт.

Как сообщает ТСН, село заполонили тысячи жуков. До этого много мертвых божьих коровок плавали в море.

Сейчас на курорте тысячи божьих коровок. Они летают и покрывают здания, а также садятся на людей, которых, при этом, совершенно не боятся.

Обьяснить причину массового возникновения насекомых пока ни местные, ни эксперты не в силе.

Реклама

Ранее Главред писал, что в Запорожской области одним из интересных курортных городков является Приморск, пресную воду в котором облюбовали змеи.

В курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

Побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

На пляжах в Одессе вместе с отдыхающими "развлекаются" лисицы. Животные обитают в сказалах Фонтанки и радо позируют для фото. Местные подкармливают их.

новости Херсона курорт насекомые Железный порт новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «На побережье Черного моря очередная атака: популярный курорт оккупировали божьи коровки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравленияС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTokВ моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Вывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТОВывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО "Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную датуВ августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

Последние новости

15:07

Гниль и "зас*анные" матрасы: опубликованы шокирующие кадры из больницы Кривого Рога

14:58

На побережье Черного моря очередная атака: популярный курорт оккупировали божьи коровки Видео

14:37

Серьезная авария на железной дороге под Киевом: уже опаздывают 14 поездов

14:34

Адская жара: в Киев не пускают грузовики Видео

14:30

Хакеры РФ взломали сайт ВМС и опубликовали данные участников учений Sea Breeze Видео

Реклама
14:12

"Я взрослый человек": Вакарчук ответил на слухи о новых отношениях

13:53

От изнуряющей жары до мощных бурь: синоптик дал неожиданный прогноз до конца лета Видео

13:40

"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке Видео

13:14

Ударил в стекло с разгона: в Фастове мужчина ни с того, ни с сего атаковал машину копов Видео

13:11

Десять детей – это норма: женщины в селах Ровенской области проводят в декрете по 30 лет Видео

12:57

В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Видео

12:34

В РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V Видео

11:49

Поездка с ветерком: Укрзализныця влипла в скандал с выпавшим окном пассажирского вагона Видео

11:10

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

10:59

Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

10:48

"Если Моргенштерн в Украине, то мы - на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

10:32

Странный побочный эффект: после вакцинации препаратом Pfizer у женщин быстро растет грудь Видео

09:14

Резников пригрозил выдворять незаконно понаехавших в Крым россиян Видео

09:05

Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают

08:35

Музыканты из российской группы Wildways нарвались на "Путин х**ло" на Atlas Weekend Видео

Реклама
08:17

Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки Видео

07:54

В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире

07:45

Россиянам надо еще больше врать об Украине мнение

07:15

Скандал в НАУ: в вузе запретили появляться в шортах и мини-юбках Видео

07:10

В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

06:40

В Запорожье пенсионерка подралась в автобусе с пассажиркой без маски Видео

06:30

Евроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с Китаем мнение

05:28

Разошлись швы после операции: на улице в центре Киева мужчина скончался от потери крови Видео

05:02

Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

04:22

Удар по Путину и разменная монета для торга с Кремлем: эксперт спрогнозировал судьбу Медведчука Видео

03:50

Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова Видео

03:02

Как компенсировать вред от недосыпа – простой способ

02:16

Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

01:37

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Видео

00:51

Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

00:19

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

09 июля, пятница
23:50

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО Видео

23:14

"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде Видео

23:05

Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем Видео

22:53

Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита Видео

Реклама
22:33

Синоптики рассказали, где будет самая опасная погода в Украине на выходных Видео

22:20

Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель Видео

22:09

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

22:04

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

21:30

Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине Видео

21:26

В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

20:47

Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть Видео

20:47

Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

20:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

20:30

Все держится на одном гвозде — президенте Зеленском мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять