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Без туалетной бумаги и сосиски на завтрак: All inclusive в Кирилловке за 2 тыс. шокировал украинцев

25 июня 2021, 16:49
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В номере за 2 тысячи гривен никто не убирал и полотенце поменяли только на четвертый день.

Курортная Кирилловка шокирует сервисом / ria-m.tv

Курортная Кирилловка остается одним из самых популярных городов для отдыха Приазовья. Остров Бирючий некоторые отдыхающие сравнивают с украинскими Мальдивами. Но о самом курорте мнения разошлись.

Туристы жалуются на отдых в Кирилловке из-за того, что номер в отеле стоит 2 тысячи гривен в сутки с завтраком. Но при этом там не было даже туалетной бумаги, а горничные не убирали.

"Нам сказали, что забронировать номер можем минимум на 5 дней, хотя на Троицу всего 3 выходных. И только в этом случае нам его продадут за 2 тыс. грн. в сутки. Мы пошли на эти условия. В номере не оказалось даже туалетной бумаги. Пришлось покупать. Лежаки платные. На завтрак сосиски, которые мы считаем вредной пищей и не употребляем. Альтернативы нет", – сообщила украинка, передает РИА Мелитополь.

По словам женщины, в номере никто не убирал и полотенце поменяли только на четвертый день, перед отъездом отдыхающих. Она отметила, что заезд происходит в 14:00, но освободить комнату просят в 10:00 из-за уборки.

"В общем, когда вам рассказывают, про All inclusive, то это не про Кирилловку. Здесь даже заплатив приличные деньги, с собой всегда нужно носить кошелек", – подытожила туристка.

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Стоит отметить, что туристов в этом году в Кирилловке немало. Люди просто "штурмуют" курортный город, и это несмотря на появление медуз.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.

Кирилловка
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