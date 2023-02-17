США поддержали удары Украины по целям РФ в Крыму: в Москве закатили истерику

Без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности, уверена Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд не видит препятствий в освобождении Крыма Украиной / УНИАН, newsonline24.com.ua

США не признают Крым территорией России и считают его украинским, в связи с этим они поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Россия построила в Крыму массу военных сооружений, они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это", — сказала она в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне, сообщает ВВС.

Нуланд отметила, что "по меньшей мере, без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности", и демилитаризация должна стать частью "устойчивого сдерживания".

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Реакция РФ

В России отреагировали на слова Нуланд о поддержке США украинских ударов по Крыму. В МИД РФ заявили, что подтверждаются российские заявления "о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт".

"США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", — заявил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

Одобрение ударов по Крыму "это то же самое, что подталкивание их (украинцев - ред.) к атаке на Москву или Владивосток", добавил он.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Киева.

По его словам, если ВСУ нанесут удары из GLSDB по российским войскам в захваченном Крыму, Москва в ответ, мол, "применит все виды оружия".

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец полагает, что Украина может наносить удары по военным объектам РФ при помощи беспилотника Ту-141.

По его словам, у Киева есть оружие, способное проникать на территорию врага на глубине 300 км.

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