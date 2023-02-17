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ВСУ уничтожили подполковника РФ - командира разведки оккупантов

17 февраля 2023, 11:23
Виктор Фурсов учился в Новосибирском высшем военном командном училище на факультете разведки.
фурсов
Российский оккупант Виктор Фурсов / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об этом в своем Telegram сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он также уточнил, о ком идет речь.

По его данным, ликвидированным офицером-оккупантом оказался подполковник российской армии Виктор Фурсов.

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Как сообщают росСМИ, он учился в Новосибирском высшем военном командном училище на факультете разведки.

"Успешно демобилизован подполковник Виктор Фурсов. Слава Нации. Смерть врагам", — добавил "Штирлиц".

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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Анатолий Штефан Штирлиц война России и Украины
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