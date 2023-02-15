Путин готовится к длительной войне: впереди будет труднее и для Украины, и для РФ – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. Он рассматривает эту войну как переломный момент", способ "проучить" США и возродить Россию после распада СССР. Но он "промахнулся" с такими целями, ведь его решения только сделали РФ агрессором и бросили ее в международную изоляцию.
При этом часть российской элиты не верит, что у РФ есть шанс одержать победу в этой войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, в частности российские, которые близки к Кремлю.
Российский источник заявил изданию, что такие потери, которые понесла Россия, не стоят оккупированных территорий. Также он добавил, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными.
"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", – сказал собеседник издания из РФ.
Отмечается, что такую точку зрения разделяют многие представители российской элиты.
Но при этом среди элит РФ отмечают, что, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. Поэтому российский диктатор может не бояться следующих президентских выборов, которые должны состояться в марте 2024 года.
В РФ опасаются экономических последствий, которые могут ударить по стране-агрессоре из-за их вторжения в Украину.
"Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", – сказал изданию Reuters высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.
Этот источник отмечает, что война продлится еще долго, однако добавляет, что РФ сейчас находится в невыгодном положении – как в военных технологиях, так и в мотивации.
Ситуация на фронте
Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.
В американском Институте изучения войны отмечают, что Запад обеспокоен решимостью Украины удержать город Бахмут в Донецкой области. Специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление.
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что к войне против Украины привлечена почти вся российская армия – 97%. Однако оккупантам всё равно не удается пробить оборону украинских военных.
Читайте также:
- В Украине находится 97% всей российской армии – министр обороны Британии
- "Больше, чем ВСУ": Жданов рассказал, чего сейчас боится Путин
- Дания и Нидерланды заявили, что не дадут Украине танки Leopard 2 - Welt