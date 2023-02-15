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Путин готовится к длительной войне: впереди будет труднее и для Украины, и для РФ – Reuters

15 февраля 2023, 13:16
Хотя глава Кремля хочет затянуть войну, в РФ не верят в возможность их победы. Элиты считают, что такие экономические потери не стоят оккупированных территорий.
Владимир Путин, российские военные
Российский диктатор Путин готовится к длительной войне/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. Он рассматривает эту войну как переломный момент", способ "проучить" США и возродить Россию после распада СССР. Но он "промахнулся" с такими целями, ведь его решения только сделали РФ агрессором и бросили ее в международную изоляцию.

При этом часть российской элиты не верит, что у РФ есть шанс одержать победу в этой войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, в частности российские, которые близки к Кремлю.

Российский источник заявил изданию, что такие потери, которые понесла Россия, не стоят оккупированных территорий. Также он добавил, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными.

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"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", – сказал собеседник издания из РФ.

Отмечается, что такую точку зрения разделяют многие представители российской элиты.

Но при этом среди элит РФ отмечают, что, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. Поэтому российский диктатор может не бояться следующих президентских выборов, которые должны состояться в марте 2024 года.

В РФ опасаются экономических последствий, которые могут ударить по стране-агрессоре из-за их вторжения в Украину.

"Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", – сказал изданию Reuters высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

Этот источник отмечает, что война продлится еще долго, однако добавляет, что РФ сейчас находится в невыгодном положении – как в военных технологиях, так и в мотивации.

Ситуация на фронте

Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В американском Институте изучения войны отмечают, что Запад обеспокоен решимостью Украины удержать город Бахмут в Донецкой области. Специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что к войне против Украины привлечена почти вся российская армия – 97%. Однако оккупантам всё равно не удается пробить оборону украинских военных.

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