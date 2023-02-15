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"Больше, чем ВСУ": Жданов рассказал, чего сейчас боится Путин

15 февраля 2023, 12:48
Владимир Путин сильно давит на своих военных, требуя хоть какой-то победы, считает Олег Жданов.

Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов, Владимир Путин / скриншот YouTube

Владимир Путин не сможет объявить о каких-либо радикальных шагах на заседании Совета Федераций, которое запланировано на 22 февраля.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Обозревателю отметил, что Путин сильно давит на своих военных, требуя хоть какой-то победы.

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"Потому что ему надо что-то сказать. Дело в том, что вооруженного народа Путин боится больше, чем ВСУ, чем поражения на поле боя. Он не объявит всеобщую мобилизацию. Он боится даже объявить вторую волну мобилизации. Это объявление мы ждем с 5 января, но оно не звучит и не прозвучит. Дай оружие народу, а следующий этап по традиции в России – "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", - пояснил эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также Жданов подчеркнул, что от Путина не стоит ожидать и объявления войны Украине.

"Потерять все международные контракты и уйти в глухую изоляцию? Путин не может себе такого позволить. Поэтому он будет давить на патриотизм, будет пытаться натянуть на нашу войну Вторую мировую, этот эпизод, который они называют Великой отечественной. Он будет говорить: НАТО нам угрожает, они все захватят, если не пойдете воевать, вы будете рабами у натовцев – и прочее", - подытожил военный эксперт.

Ранее СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин хочет провести быструю и результативную "спецоперацию" в отношении соседней страны, где победу можно практически "гарантировать". Такой страной президент РФ считает Грузию.

Как сообщал Главред, заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа заявил, что в ближайшие 3-10 лет существует серьезный риск войны с Россией. По его словам, это время нужно максимально использовать, чтобы перевооружить польскую армию.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Олег Жданов
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