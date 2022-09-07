РФ может напасть на Польшу уже через три года - Минобороны РП

В проекте оборонного бюджета Польши запланированы рекордные расходы на армию / Фото twitter.com/MON_GOV_PL

Заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа заявил, что в ближайшие 3-10 лет существует серьезный риск войны с Россией. По его словам, это время нужно максимально использовать, чтобы перевооружить польскую армию.

Риски российского вторжения в Польшу будут зависеть от того, как закончится война России против Украины, передает pap.pl.

"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от трех до десяти лет", – предупредил Очепа.

По его словам, России потребуется от трех до десяти лет, чтобы восстановить свой военный потенциал после колоссальных потерь в войне против Украины.

Так, в проекте оборонного бюджета Польши на следующий год уже запланированы рекордные расходы на армию более 97 млрд злотых (около 750 млрд грн). Очепа говорит, что, по новому внебюджетному механизму Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совсем второстепенно, как бухгалтеры разберутся с расходами", — сказал Очепа.

Напомним, еще в марте на саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки российской стороны о том, что ее военные действия могут не ограничиться Украиной.

"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица, нецензурная, правда: не пугай, не пугай... Мы хотим жить в мире. Но мы должны приготовиться к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наша родина настолько велика, что таких нападающих у нас нашлось бы где-нибудь похоронить", – подчеркнул он.

Путин готов открыть второй фронт?

Эксперты и историки считают, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия может начать войну против Грузии и Казахстана. Более того, так называемые политические элиты РФ уже намекают на расширение масштабов агрессии и мечтают о "восстановлении" СССР.

В начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

2 сентября президент России Владимир Путин провел закрытое совещание с постоянными членами Совбеза РФ, во время которого обсуждалась ситуация на фронте в Украине и возможность открытия второго фронта.

Отмечается, что Путин выразил сомнения по поводу целесообразности открытия второго фронта в Казахстане, отдав предпочтение Грузии.

"По мнению президента России, "можно одним махом присоединить Грузию и Армению" найдя компромисс с Эрдоганом по этому региону", - пишет Telegram-канал Генерал СВР.

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