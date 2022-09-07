УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ может напасть на Польшу уже через три года - Минобороны РП

7 сентября 2022, 13:35

Риски российского вторжения в Польшу будут зависеть от того, как закончится война в Украине. РФ нужно от трех до 10 лет, чтобы восстановить военный потенциал.

Армия Польши
В проекте оборонного бюджета Польши запланированы рекордные расходы на армию / Фото twitter.com/MON_GOV_PL

Заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа заявил, что в ближайшие 3-10 лет существует серьезный риск войны с Россией. По его словам, это время нужно максимально использовать, чтобы перевооружить польскую армию.

Риски российского вторжения в Польшу будут зависеть от того, как закончится война России против Украины, передает pap.pl.

"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от трех до десяти лет", – предупредил Очепа.

По его словам, России потребуется от трех до десяти лет, чтобы восстановить свой военный потенциал после колоссальных потерь в войне против Украины.

Так, в проекте оборонного бюджета Польши на следующий год уже запланированы рекордные расходы на армию более 97 млрд злотых (около 750 млрд грн). Очепа говорит, что, по новому внебюджетному механизму Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совсем второстепенно, как бухгалтеры разберутся с расходами", — сказал Очепа.

Напомним, еще в марте на саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки российской стороны о том, что ее военные действия могут не ограничиться Украиной.

"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица, нецензурная, правда: не пугай, не пугай... Мы хотим жить в мире. Но мы должны приготовиться к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наша родина настолько велика, что таких нападающих у нас нашлось бы где-нибудь похоронить", – подчеркнул он.

Путин готов открыть второй фронт?

Эксперты и историки считают, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия может начать войну против Грузии и Казахстана. Более того, так называемые политические элиты РФ уже намекают на расширение масштабов агрессии и мечтают о "восстановлении" СССР.

В начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

2 сентября президент России Владимир Путин провел закрытое совещание с постоянными членами Совбеза РФ, во время которого обсуждалась ситуация на фронте в Украине и возможность открытия второго фронта.

Отмечается, что Путин выразил сомнения по поводу целесообразности открытия второго фронта в Казахстане, отдав предпочтение Грузии.

"По мнению президента России, "можно одним махом присоединить Грузию и Армению" найдя компромисс с Эрдоганом по этому региону", - пишет Telegram-канал Генерал СВР.

Другие новости:

война в Украине вторжение России российское вторжение Польша война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:12

Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

14:06

Воинский учет для женщин отсрочили на год - МинобороныВидео

13:46

Путин цинично заявил, что РФ "ничего не потеряла с 24 февраля"Видео

13:38

ВСУ окружили войска РФ в Балаклее и продолжают наступление на Харьковщине – российский пропагандистВидео

13:35

РФ может напасть на Польшу уже через три года - Минобороны РПВидео

Реклама
13:14

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

13:00

Гороскоп на завтра 8 сентября 2022: Овнам – опасность, Ракам – деньги, Стрельцам – сплетниВидео

12:59

Война в Украине не растянется на годы, но и быстрой победы не будет - ДаниловВидео

12:51

День Натальи 2022: душевные поздравления и милые открытки в день ангела

12:47

Сегодня - презентация нового iPhone 14: характеристики и сколько будет стоитьВидео

12:40

Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер ЭстонииВидео

12:36

Найдет 40 позиций войск РФ за 2 минуты: Украина получила от Германии станцию РЛС COBRAВидео

12:01

Путин бесится и хочет сделать пакостьмнение

11:53

"Дети - основа нации и должны быть уничтожены": россиянин назвал истинную цель Путина в УкраинеВидео

11:47

"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

11:44

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:25

Путин обвинил США в "обмане" и хочет переписать зерновое соглашениеВидео

11:16

ВСУ в небе над Херсонщиной сокрушили российский вертолет Ка-52 Аллигатор за $16 миллионовВидео

10:49

Почему не надо гладить постельное белье и в чем вред

10:40

В Новой Каховке на Херсонщине прилеты по оккупантам РФ: ПВО врага не отбило атакуВидео

Реклама
10:39

"Это не будет быстро": британский доброволец рассказал детали контрнаступления на ХерсонщинеВидео

09:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

09:50

ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISWВидео

09:40

"Мы делаем то, что правильно": Шольц объяснил, почему затягивает передачу танков УкраинеВидео

09:14

"В бою потерял дубинку и щит": ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

09:01

Украинцам стоит собрать тревожный чемодан с едой - МиловановВидео

08:54

Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022: Ракам – деньги, Девам – ссоры, Козерогам – вещие сныВидео

08:49

День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

08:30

Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

После съемок "мертвые" встали и пошли: в РФ опозорились, показав фейк о ликвидации 38 бойцов ВСУВидео

08:25

Русские получили прилет в ответ на газовый шантажмнение

08:20

Бои будут тяжелыми: в следующие несколько недель оккупанты "посыпятся" - ХоджесВидео

08:05

Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой

07:36

Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

07:05

ВСУ уничтожили на Юге штурмовик Су-25, более 80 оккупантов и много российской техники

07:05

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

06:42

"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – АрестовичВидео

06:38

Когда закончится войнамнение

05:38

Ретроградный Меркурий в сентябре-2022: каким знакам готовиться к передрягамВидео

04:41

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

Реклама
03:55

"А зачем такое декольте глубокое?": Волочкова в кружевах едва не растеряла свои "бидоны"

03:20

Врежет дубак до -5º: украинцы узнали сроки пугающего прогнозаВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:45

Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области

02:08

Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

01:04

Все будет в шоколаде: 3 знака зодиака станут везунчиками в 2023 годуВидео

00:51

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

00:09

Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

06 сентября, вторник
23:51

Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"

23:46

В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭСВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять