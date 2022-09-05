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"Одним махом присоединить Грузию и Армению": Путин решил открыть второй фронт - СМИ

5 сентября 2022, 09:55

Российский диктатор якобы решил начать новую войну против Грузии. В целесообразности открытия второго фронта в Казахстане Путин засомневался.

Владимир Путин
Владимир Путин якобы планирует начать войну с Грузией / Фото УНИАН

В пятницу, 2 сентября, президент России Владимир Путин провел закрытое совещание с постоянными членами Совбеза РФ, во время которого обсуждалась ситуация на фронте в Украине и возможность открытия второго фронта.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, российский диктатор Путин якобы сетовал, на то что "не решил вопрос с Казахстаном" этой зимой и не воспользовался в должной мере кризисом, в котором оказался президент Касым-Жомарт Токаев.

"Путин высказал резкое недовольство несогласованными с ним действиями Токаева, допустив при этом гораздо больше обычного ругательств в сторону президента Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин выразил сомнения по поводу целесообразности открытия второго фронта в Казахстане, отдав предпочтение Грузии.

"По мнению президента России, "можно одним махом присоединить Грузию и Армению" найдя компромисс с Эрдоганом по этому региону", - пишет Telegram-канал Генерал СВР.

Отметим, Telegram-канал Generall SVR якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, который принимал участие в большом количестве кремлевских "спецопераций", владеет информацией, недоступной общественности.

Как сообщал Главред, в начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

Напомним, эксперты и историки считают, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия может также начать войну против Грузии и Казахстана. Более того, так называемые политические элиты РФ уже намекают на расширение масштабов агрессии и мечтают о "восстановлении" СССР.

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