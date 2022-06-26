Путин готовится открыть второй фронт: СМИ рассказали о совещании по вопросу новой войны

Владимир Путин / Фото Reuters

Недавно президент России РФ Владимир Путин провел секретное совещание, вероятно посвященное обострению отношений с Литвой и возможному военному ответу.

Как пишет Сегодня, в Кремле рассматривают силовой вариант ответа на ситуацию с отказом Вильнюса допускать транзит в Калининград.

На встрече, предположительно, обсуждался вариант начала военных действий Москвы против Вильнюса.

Источник издания допустил, что Песков опроверг факт проведения совещания в Кремле из-за того, что никакого решения по его итогам принято не было. Журналисты считают, что руководство РФ решило подождать, пока США и ЕС "убедит Литву отказаться от блокады".

Что известно о срочном совещании у Путина

Ранее журналисты обратили внимание на видео, на которых зафиксировано, как поздно вечером 25 июля кортеж президента РФ Владимира Путина едет в сторону Кремля, хотя еще днем у главы российского государства в Санкт-Петербурге была встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

В публикации говорится, что по меньшей мере одно российское СМИ готовило материал об итогах совещания в Кремле, однако он не был опубликован. Факт проведения совещания позже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время российский политтехнолог, который в 2014 году поддерживал боевиков в Луганске, сообщил, что "кое-что произошло", однако необходимо "дождаться официальных нюансов", уточнив, что "это внешний кейс", а "внутри России все ок".

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