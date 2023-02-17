Взрывы у аэропорта: росСМИ пожаловались на атаку дронов под Брянском

В приграничных с Украиной районах РФ заявили о том, что ВСУ якобы атаковали дронами международный аэропорт "Брянск".
Об этом сообщает местное издание "Брянская губерния". При этом публикуются кадры со следами в воздухе после ракетных пусков.
"Российская система ПВО сбила дрон примерно в 13.00. Корреспонденту удалось сфотографировать след в небе", — пишет издание.
РосСМИ утверждают, что предварительно пострадавших и повреждений нет. Работают оперативные службы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы прогремели в Брянской области РФ.
Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ прогремели мощные взрывы сразу в нескольких населенных пунктах.
О "бавовне" в городе Клинцы на Брянщине сообщает российская служба Радио Свобода.
По сообщениям местных жителей, есть вероятность того, что в результате взрывов произошел пожар в воинской части.
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