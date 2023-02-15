"Мобилизованные в РФ восстанут": Россия намеренно затягивает войну и ждет, чтобы Запад "сдулся" – аналитик

В Кремле понимают, что проиграли войну, но пытаются оттянуть момент провала. Они тешат себя последней надеждой, что Запад прекратит помогать Украине.

Россия сознательно затягивает войну и ждет, чтобы Европа "сдулась", считает аналитик/ Минобороны РФ в Facebook

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину и не жалеет для этого личного состава оккупационной армии. В Кремле уже понимают, что они проиграли войну, но всё равно пытаются продолжать боевые действия, чтобы оттянуть момент их провала.

Враг затягивает войну, имея надежду на то, что Запад, возможно, когда-то перестанет помогать украинцам. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире "24 Канала".

"Они понимают, что за их спиной нет 50% экономики мира, тех, кто передаст GLSDB (авиационная бомба – ред.), западные самолеты, Abrams, Leopard, Stryker и Bradley. Северная Корея и Иран не могут передать такого вооружения", – отмечает аналитик.

видео дня

По словам Левина, альтернативой для России является лишь капитуляция.

Кто такой Игаль Левин Игаль Левин – старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля, участник Второй ливанской войны, операции "Литой свинец" и плана одностороннего размежевания; военный аналитик и соавтор Telegram-канала Yigal Levin (ранее носил название Ressentiment), пишет Википедия.

Аналитик подчеркнул, что Украина удачно проводит деоккупацию своих территорий, и россияне это видят и понимают.

"Они пытаются оттягивать момент своего проигрыша и разгрома. То, что мы видели сначала на северном направлении, битва за Киев в частности, Харьковская область, Херсон, остров Змеиный. Это не исключение из правил. Это система", – считает офицер запаса Армии обороны Израиля.

Также он добавил, что Киев сейчас разрабатывает план освобождения Крыма. Оккупанты понимают, что Украина будет отвоевывать свои южные территории.

Аналитик отмечает, что непонятно, где у оккупантов "красная линия" и как долго они смогут продержаться на своей тактике. Однако в какой-то момент мобилизованные в РФ не выдержат и скажут, что они не хотят быть пушечным мясом.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что РФ может взять 1-2 небольших города на Донбассе, но в целом провалит наступление. Россия возлагала большие надежды на новое наступление, но реалии отличаются от планов оккупантов. На Западе считают, что они вряд ли смогут добиться больших успехов, ведь не решили свои проблемы. Впрочем, РФ готова бросить еще больше сил для захвата территорий.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что агрессор Россия имеет за цель захват Киева и всей Украины. Однако речь идет о стратегической цели, поскольку у оккупантов нет таких ресурсов. Сейчас россияне хотят оккупировать весь Донбасс, чтобы потом требовать проведения переговоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что, по ощущениям, новый год в Украине начинается не 31 декабря, а 24 февраля. Он отметил, что, после первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину начнется "победный год" для нашего государства.

Читайте также: