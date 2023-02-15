'Это единственный путь': Столтенберг ответил, при каком условии и когда Украина станет членом НАТО

Он подчеркнул, что Украина станет членом Альянса, но после войны, и для этого должны быть соблюдены определенные условия.

Столтенберг ответил, при каком условии Украина станет членом НАТО/ УНИАН

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но после завершения войны с Россией. По его словам, сейчас нужно перевооружить Украину и внедрить реформы.

Об этом он сказал во время брифинга в среду, 15 февраля. Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО по этому вопросу не изменилась.

"Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас он (Альянс – ред.) сосредоточен на том, чтобы гарантировать победу Украинского государства в войне. Потому что единственный путь для ее интеграции и дальнейшего движения к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина взяла верх как суверенное государство", – заявил генсек НАТО.

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Столтенберг подчеркнул, что Альянс сейчас сосредоточен на том, чтобы обеспечить Украину необходимым для победы над РФ оружием.

Также в НАТО работают над тем, чтобы обеспечить более долгосрочное партнерство. В Альянсе хотят "помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить совместимость, провести реформу безопасности и обороны". Столтенберг отметил, что все эти шаги еще больше приблизят Украину к Альянсу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение насчет возможных сроков членства нашей страны в Европейском Союзе и НАТО. По мнению Зеленского, наша страна может стать членом ЕС уже через два года, а присоединиться к НАТО после победы в войне. По его словам, вступление в НАТО произойдет прежде, чем западные лидеры одобрят украинский "пакет по гарантиям безопасности".

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил перспективы вступления Украины в Альянс и в ЕС. Он подчеркнул, что Украина только усилит НАТО, и в самом Североатлантическом Альянсе это прекрасно понимают.

Также ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о вероятных договоренностях о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он не исключает, что после победы Украины в войне с РФ союзники по Альянсу смогут быть стороной договоренностей о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

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