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Гарантии безопасности для Украины: в НАТО раскрыли вероятную формулу и сроки

13 февраля 2023, 17:32
После окончания войны необходимо гарантировать, что Украина сможет себя защитить, уверен Йенс Столтенберг.
Столтенберг
Йенс Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался насчет вероятных договоренностей о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Он не исключает, что после победы Украины в войне с РФ, союзники по Альянсу смогут быть стороной договоренностей о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом генсек Альянса заявил в Брюсселе на пресс-конференции, которая транслировалась на портале YouTube.

"Будут ли какие-либо международные гарантии (по окончании войны)? Это могут быть своего рода договоренности, в которых также участвую союзники. Я не буду спекулировать, как именно они (гарантии) могут быть сформулированы, но я говорю, что какие-либо договоренности, где союзники по НАТО смогут предоставить какие-либо гарантии Украине, абсолютно возможны, и это может быть частью общего решения для Украины, чтобы обезопасить от дальнейших атак России", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО также убежден, что "прежде, чем обезопасить будущее Украины, мы должны помочь им победить в этой войне".

"И это – главный фокус того, что мы делаем… Это условие номер один. Второй главный фокус должен быть на том, что когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что Украина сможет себя защитить. То, что мы видели после 2014 года, когда Украина была не в состоянии противостоять второй атаке – (после того, как) Россия незаконно аннексировала Крым, потом через пару месяцев они пришли на восток. И эта война продолжается уже много лет, до полномасштабного вторжения. Сейчас нужно, чтобы мы усилили Украину, с нашей поддержкой, обучением, долгосрочной трансформацией, переходом вооружения украинских вооруженных сил от образцов времен советского союза к современным образцам НАТО, чтобы Украина была в состоянии противостоять дальнейшей агрессии. Это самое важное для того, чтоб обезопасить будущее Украины, чтобы у них были сильные вооруженные силы, после того, как после войны будут достигнуты своего рода мирные договоренности, чтобы предотвратить третью большую атаку на Украину", - добавил Столтенберг.

Напомним, после того как диктатор РФ Владимир Путин объявил об аннексии украинских территорий, президент Владимир Зеленский, сделал заявление о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в рамках ускоренной процедуры.

По мнению гаранта, Украина уже прошла свой путь для интеграции в блок и стала фактически его союзником.

Позже президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку интеграции Украины в Североатлантический альянс. Они призвали НАТО усилить военную помощь Киеву и потребовали от агрессора России вывести свои войска с украинской земли.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО. Двери для Киева остаются открытыми. Однако решение должны поддержать все 30 стран-участников Альянса.

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